У Ромнах поліцейські виявили наркодилера Співробітники Роменського районного відділу поліції отримали інформацію про місцевого жителя, що займається торгівлею наркотиків.

Інформацію правоохоронці перевірили. Та, в результаті проведених заходів 35-річного роменчанина було затримано “на гарячому” під час продажу ймовірного наркотичного засобу. Після чого у нього вдома правоохоронці провели санкціонований обшук.

“Все виявлене та вилучене під час обшуку слідчі направили на експертизу, а по даному факту відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» КК України та вже, за погодження з Роменською окружною прокуратурою, поліцейські оголосили чоловіку про підозру”, — коментує Михайло Ільницький, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції.

Поліція Сумщини