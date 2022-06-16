СумДУ урочисто підписав угоду про співробітництво з одним із кращих університетів Великої Британії Сумський державний університет підписав угоду про довгострокове співробітництво з університетом міста Ліверпуль. Церемоніальне підписання угод між українськими та британськими університетами відбулося 28 червня у рамках масштабного міжнародного проєкту «Ініціатива Єднання».

На онлайн-церемонії було підписано 24 партнерські угоди. Знакова подія між академічними установами України та Великої Британії відбулася за участі ректора Ліверпульського університету та керівниці напряму міжнародної політики в Раді університетів Великобританії (UUK) професорки Дам ДЖАНЕТ БІР, посла України у Великобританії Вадима ПРИСТАЙКА, Посла Великобританії в Україні Мелінди Сіммонс та уповноваженої представниці Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольги БУДНИК.

Співробітництво у форматі «університети-побратими» є унікальною і найбільш ефективною моделлю для подолання тих викликів, які постали перед університетами України під час воєнного стану. Серед напрямків співробітництва СумДУ з Ліверпульським університетом – спільна реалізація освітніх програм, академічні обміни та програми академічної мобільності, спільні наукові дослідження, доступ до сучасних лабораторій, онлайн-курсів та інших ресурсів для здобувачів освіти, викладачів і науковців.

«СумДУ відомий масштабністю своєї міжнародної діяльності. Підписання цієї угоди відкриває для нас двері в один із найбільш знаних і потужних університетів світу. Для нас важливо, що за такою угодою стоїть стратегічна та багаторічна співпраця. Ми змогли дуже швидко і чітко оцінити всі виклики, які стоять перед університетом, і спрямувати спільні зусилля на вирішення поточних питань для того, щоб в цій складній ситуації забезпечити, зокрема, високу якість освітніх послуг для наших здобувачів», – зазначив начальник управління міжнародного співробітництва СумДУ Костянтин КИРИЧЕНКО.

Своїми враженнями від співпраці з університетом Ліверпуля під час заходу поділилася студентка навчально-наукового медичного інституту СумДУ Катерина ЖУК, яка наразі перебуває в місті Ліверпуль в рамках Літньої школи. Дівчина розповіла про те, як організовані заняття й дозвілля учасників школи, подякувала СумДУ і Університету м. Ліверпуль за надану можливість продовжити навчання й отримати новий корисний досвід, який стане в нагоді в подальшій професійній діяльності.

Найближчим часом планується відкриття спільної навчальної платформи, на якій базуватимуться найкращі освітні програми СумДУ, розроблені за участі відомих британських професорів. Британські вчені вже увійшли до колективів наукових журналів СумДУ, заплановано підготовку спільних дослідницьких проєктів.

«Така ініціатива є ознакою підтримки української освітньо-наукової спільноти з боку університетів Великобританії. Таким чином, вони допомагають нам тримати освітній фронт. Назва «університети-побратими» ще раз підкреслює налаштованість на допомогу, підтримку й спільні цінності. Співпраця СумДУ з університетом міста Ліверпуль не є випадковою – університети мають схожий профіль та стратегічне бачення розвитку. Також на вибір саме СумДУ вплинули його позиції в міжнародних рейтингах – топовий британський університет шукав топовий український університет. Це був рух один до одного». – підкреслив ректор СумДУ Василь КАРПУША.

До відома. Університет м. Ліверпуль – один із 20 кращих ЗВО Великої Британії та входить до 100 кращих університетів світу згідно з найбільш авторитетними міжнародними рейтингами, серед випускників – 9 лауреатів Нобелівської премії.

®