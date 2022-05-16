Очикував, що росіяни "наведуть в Україні лад" - жителю Сумщини повідомлено про підозру За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Шосткинського району за фактом виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік, будучи проросійсько-налаштованим, після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну під час спілкування з односельцями неодноразово говорив, що «після того, як прийде росія жити стане краще, оскільки вони прийшли на територію України з добрими намірами та наведуть в Україні лад». При цьому стверджував, що росія не вчиняє ніяких злочинів на території України та не руйнує інфраструктуру українських міст.

Прибічнику збройної агресії проти України загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шоскинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.