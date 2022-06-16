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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:3372

Буринські поліцейські затримали угонщика мопеда

Прямуючи на риболовлю, чоловік помітив мопед, який стояв у дворі одного із будинків міста та не довго думаючи, вирішив привласнити його. Проте уникнути відповідальності зловмиснику не вдалося, його затримали працівники поліції.

Вчора, близько 12 години, до поліції звернувся 34-річний мешканець міста Буринь. Він повідомив, що невідома особа незаконно заволоділа мопедом Альфа Мустанг, який знаходився в нього на ремонті. Та на даний момент мопед знайдено неподалік АЗС.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативно група на чолі з керівництвом підрозділу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника, працівниками відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції було опитано всіх свідків, відпрацьовано систему відеоспостереження та перевірено підоблікових осіб. Правоохоронці затримали зловмисника тоді, коли він повернувся за викраденим. Ним виявився 41-річний мешканець міста Буринь.

Чоловік розповів, що збирався на риболовлю, а проходивши повз один із двоповерхових будинків міста, побачив мопед, тож вирішив поїхати на ньому. Проте згодом покинув транспортний засіб неподалік від АЗС через те, що не зміг його завести.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289  Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі зловмисника вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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