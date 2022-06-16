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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:16100

Суми та міжнародна організація AVSI планують довгострокову співпрацю

Представники влади громади та міжнародної організації AVS обговорили поточні напрямки співпраці та перспективи її розширення.

Сумську громаду на зустрічі представляли заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО заступник начальника управління освіти Наталія ГОНЧАРОВА, заступник директора департаменту соціального захисту населення Ірина ЛАГІРЕНКО, заступник директора департаменту комунікацій та інформаційної політики Олена ДЯГОВЕЦЬ. Від іншої сторони були присутні головний представник AVSI в Україні Едоардо ТАЛЬЯНІ, представник з питань захисту дітей, Чечілія ПІЦЦІ, керівник освітніх проєктів Луіджі ПАППАЛАРДО.

Насамперед учасники зустрічі обговорили стан реалізації проєкту з надання AVSI гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Також торкнулися питання співпраці у напрямку проведення ремонтних робіт у закладах загальної середнього освіти Сумської міської територіальної громади та забезпечення канцелярськими наборами дітей-сиріт, дітей з інвалідністю.

Додатково гості вийшли з пропозицією про проведення тренінгів для освітян сумської громади щодо роботи у надзвичайних умовах.

Віра Мотречко подякувала гостям за підтримку сумчан у непростий час. Також посадовець передала представникам AVSI слова вдячності від внутрішньо переміщених осіб за надані продукти.

Своєю чергою Едоардо ТАЛЬЯНІ відзначив відкритість та активність керівництва сумської громади, яке охоче відгукнулося на пропозицію міжнародної організації та швидко організувало роботу.

СМР

Общество
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