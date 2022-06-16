Жителів сумської громади попереджають про заборону відвідувати ліси Відділ у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомляє жителів сумської громади щодо заборони відвідувати ліси.

Згідно розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 24.03.2022 року № 100-ОД з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах і мінімізації їх наслідків заборонено на час дії правового режиму воєнного стану відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів Сумської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки, за винятком Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, управління державної охорони України, МВС України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійних лісокористувачів.

Посадовці наголошують, що наразі настав пожежонебезпечний період. Саме тому важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум`я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.

Окрім того, особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Працівники відділу звертаються до мешканців Сумської міської територіальної громади: якщо ви помітили загорання в лісових масивах, на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.