У Сумах створили патріотичну клумбу Працівники КП «Зеленбуд» з нагоди Дня Конституції України створили патріотичну клумбу у вигляді мапи держави.

Квітник розміром 3х6 м розташований у Покровському сквері. Для створення клумби використали понад 700 чорнобривців і кольорове каміння.

Патріотична клумба у серці Сум – це зізнання сумських зеленбудівців у любові до України та подарунок місту до Дня Конституції.

«Щиро вдячний колективу за те, що так швидко підхопили ідею, і так добре реалізували проєкт. Наші клумби мають надихати городян, а що має бути кращим за синій та жовтий кольори на тлі єдиної, незалежної України», – зазначив директор КП «Зеленбуд» Олег СКРИПКА.

Зеленбудівці дякують за допомогу у створенні патріотичної клумби ТОВ «РЕКЛАМА АУТДОР-С», яке виготовило шаблон мапи, – з кордонами, як визначено Конституцією України та такі, якими будуть після Перемоги: з Донбасом, Кримом, Маріуполем, Херсоном!

СМР