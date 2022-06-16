На Сумщині чоловіка, який стільцем до смерті забив власну матір, засудили до 7 років ув’язнення Ямпільським відділом Шосткинської окружної прокуратури забезпечено підтримання обвинувачення щодо мешканця с. Орлівка Р., яким у січні поточного року в ході домашньої сварки спричинено смерть своїй матері.

В ході з’ясування цих обставин, встановлено, що 4 січня поточного року близько 21:00 год. мешканець с. Орлівка Р., після спільного розпиття спиртного, в ході сварки на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс своїй матері кілька ударів стільцем в область тулубу. Внаслідок зазначених дій потерпілій було спричинено тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких вона померла на місці події, пише Шостка.інфо.

За даним фактом слідчим відділом поліції було розпочато кримінальне провадження за ст. 121 ч.2 КК України. В ході розслідування провадження, безпосереднього учасника бійки повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення досудового розслідування, обвинувальний акт щодо підозрюваного спрямовано до суду.

За наслідками судового розгляду даного кримінального провадження Ямпільським районним судом у травні поточного року винесено обвинувальний вирок, яким Р. визнано винним у заподіянні своїй матері умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть, призначено міру покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

За інформацією начальника Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури С.Калюжного