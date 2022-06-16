На Шосткинщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку (відео) 28 червня о 10:28, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Придеснянська в с. Пирогівка, що на Шосткинщині.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим та полум’я з-під покрівлі будівлі. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Собич.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі до 35 кв. м та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на весь будинок та ще дві господарчі споруди. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 20 м від осередку горіння.

О 11:08 загоряння локалізували, а о 12:20 витративши на гасіння майже 20 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 1 працівник місцевої пожежної команди с. Собич.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області