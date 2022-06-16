На Сумщині п’яна водійка без прав, тікаючи від копів, врізалася в електроопору

На Ямпільщині правоохоронці, патрулюючи територію обслуговування, намагались зупинити автомобіль подавши світловий та звуковий сигнал. Водій вказаного транспортного засобу вимогу поліцейських ігнорував та намагався втекти, в результаті чого здійснив наїзд на електроопору. На щастя, ніхто не постраждав.
Як виявилось, за кермом перебувала 24-річна місцева мешканка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. До того ж, дівчина не мала права керування. Поліцейські запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки або в найближчому медичному закладі, але остання відмовилась.
Відносно водійки інспектори склали адміністративні протоколи за правопорушення, передбачені статтями 122-2, 124, 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та винесли постанову за статтею 126 цього ж кодексу. За рішенням суду на жінку чекатимуть чималі штрафи, адже лише за керування автомобілем у стані сп’яніння порушник має сплатити 17 000 гривень.
Поліцейські нагадують, що людина у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не здатна контролювати свої дії та з необхідною швидкістю реагувати на зміни дорожньої обстановки, що може призвести до летальних наслідків. Будьте обережні на дорозі.
Відділ комунікації поліції Сумської області