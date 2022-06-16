На Сумщині п’яна водійка без прав, тікаючи від копів, врізалася в електроопору Майже 100 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння виявили та задокументували працівники груп реагування патрульної поліції області за минулий тиждень.

На Ямпільщині правоохоронці, патрулюючи територію обслуговування, намагались зупинити автомобіль подавши світловий та звуковий сигнал. Водій вказаного транспортного засобу вимогу поліцейських ігнорував та намагався втекти, в результаті чого здійснив наїзд на електроопору. На щастя, ніхто не постраждав.

Як виявилось, за кермом перебувала 24-річна місцева мешканка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. До того ж, дівчина не мала права керування. Поліцейські запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки або в найближчому медичному закладі, але остання відмовилась.

Відносно водійки інспектори склали адміністративні протоколи за правопорушення, передбачені статтями 122-2, 124, 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та винесли постанову за статтею 126 цього ж кодексу. За рішенням суду на жінку чекатимуть чималі штрафи, адже лише за керування автомобілем у стані сп’яніння порушник має сплатити 17 000 гривень.

Поліцейські нагадують, що людина у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не здатна контролювати свої дії та з необхідною швидкістю реагувати на зміни дорожньої обстановки, що може призвести до летальних наслідків. Будьте обережні на дорозі.

Відділ комунікації поліції Сумської області