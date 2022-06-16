У Сумах п’яний велосипедист наїхав на пішоходку Учора в середмісті сталася ДТП за участі велосипедиста та пішохода.

Повідомлення про автопригоду на вулиці Харківській патрульні отримали близько 16-ї години.

На місці події інспектори попередньо з’ясували, що 41-річний велосипедист у стані алкогольного сп'яніння був неуважним, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода. Унаслідок автопригоди 31-річна громадянка отримала тілесні ушкодження. Після надання допомоги лікарі відпустили її додому.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!

Патрульна поліція Сумщини