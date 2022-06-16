Прокуратура наполягає на триманні під вартою осіб, які скоїли розбійний напад на пункт прийому металобрухту в Сумах Окружною прокуратурою міста Суми до Сумського апеляційного суду направлено апеляційну скаргу на рішення Зарічного районного суду м. Суми від 21 червня 2022 року, яким двом сумчанам, що скоїли розбійний напад на пункт прийому металобрухту та заволоділи майном підприємця на 600 тис. грн, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокуратура наполягає на триманні під вартою без визначення розміру застави.

Нагадуємо, що 11 листопада 2021 року нападники проникли на територію одного з пунктів прийому металобрухту в м. Суми, побили охоронця та викрали з сейфа 15 тис. доларів США, 160 тис. гривень і золоті вироби. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та розшукали нападників. Ними виявилися жителі обласного центу, одному з яких 43 роки, а іншому 40 років, які до цього вже неодноразово притягались до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків у транспортних засобах, якими вони користуються, та за місцями їх мешкання правоохоронці вилучили 7 тис. доларів США, 6 тис. гривень, золоті вироби, документи, банківські картки та інші речові докази.

На даний час слідство вже завершено і до суду направлено обвинувальний акт. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням в сховище, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

На час досудового слідства затримані перебували під вартою, однак потім рішенням суду їм було змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.