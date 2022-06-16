На Сумщині 17-річна дівчина нанесла кілька ножових поранень своєму рідному батьку

Останні діагностували у нього проникаючі ножові поранення спини. На вказане місце негайно була направлена слідчо-оперативна група поліції.
Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту між постраждалим і його 17-річною донькою, остання нанесла декілька ударів ножем батьку в спину. Після скоєного неповнолітня втекла, а поранений викликав «швидку».
Дівчину того ж вечора розшукали та допитали. Нині вона активно спілкується зі слідчими.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.