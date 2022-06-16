До 6 місяців арешту засуджено жінку, яка виправдовувала дії окупантів, а зараз змінила свою думку За публічного обвинувачення Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури рішенням суду жительку с. Малий Бобрик Сумського району, яка визнавала правомірною збройну агресію російської федерації проти України засуджено до 6 місяців арешту (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, жінка в присутності односельців виправдовувала дії військовослужбовців російської федерації. У суді обвинувачена провину свою визнала повністю, при цьому запевнила, що вже змінила свою думку і засуджує дії агресора.