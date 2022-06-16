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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:5393

Троє жителів Шосткинського району стали жертвами телефонного шахрайства

Двоє з них стали жертвами так званих псевдобанкірів, які під приводом авторизації заволоділи коштами громадян. Ще в одному випадку жінка потрапила на «гачок» відомої шахрайської схеми «ваша донька потрапила до поліції».

До поліції Шостки з заявою про шахрайство звернулася 50-річна жителька одного з сіл на Ямпільщині. Жінка розповіла, що вдень їй зателефонував невідомий, який у розмові назвався співробітником банку. Останній повідомив, що з її рахунку невідомі намагаються зняти кошти. Аби убезпечити її гроші від несанкціонованого переказу, потрібно пройти авторизацію за його підказками.

Стурбована жінка виконала всі інструкції телефонного співрозмовника, після чого з її рахунку зникло майже 30 000 гривень.

В такий же спосіб обдурили і 57-річну жительку Шостки, яка за підказками телефонувавшого власноруч перерахувала на вказаний ним номер банківської картки 80 000 гривень.

Ще одна жителька Ямпільщини, яка переказала 17 000 гривень аферисту, намагалася допомогти доньці, яка живе за кордоном. За словами постраждалої, того дня їй зателефонував невідомий, який розповів, що рідна людина знаходиться у поліції. Нібито вона штовхнула когось, а ця людина впала й зламала руку та розбила телефон. Відтак для відшкодування збитків потрібно заплатити 10 000 гривень.

Жінка перерахувала вказану суму, проте з’ясувалося, що цього замало. За словами телефонного співрозмовника, потрібно ще 10 000 гривень на подяку слідчому, який веде справу її доньки.

Названої суми у жінки не було, тож вона запропонувала 7 000 гривень відкупного, на які й погодився телефонувавший.

Лише після переказу грошей, вона вирішила зателефонувати онуці та розповісти про біду, яка трапилася з її мамою. А от та швидко з’ясувала, що з ненькою все гаразд і в поліцію вона не потрапляла.

У поліції за всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках яких проводяться заходи щодо встановлення осіб зловмисників. 

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, отриманій телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс – повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту - не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі.

У випадку, коли просять гроші під різними терміновими приводами, найперше, що потрібно зробити – перервати розмову і покласти слухавку. Друге - зателефонувати людині, яка нібито потрапила у біду чи її найближчим родичам, і з’ясувати правдивість наданої інформації. Якщо не виходить зв’язатися, не переказуйте, не пересилайте і не передавайте свої гроші незнайомцям, за жодних обставин. Нагадайте своїм літнім родичам цю інформацію, аби вони не стали жертвами аферистів. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області

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