В Охтирській бібліотеці роблять ляльок-мотанок як обереги для бійців Працівники Охтирської публічної бібліотеки створюють обереги – ляльки-мотанки для наших захисників, які будуть освячені та передані разом з маскувальними сітками.

Протягом багатьох віків ляльку-мотанку берегли вдома, як оберіг, забавляли дитину, ворожили, спалювали на великі свята, ними зцілювали душу, дарували нареченим, брали у далеку дорогу тощо. Нині їх виготовляють з різноманітної сировини, а колись – винятково з натуральної.

Триває героїчна національно-визвольна війна українського народу проти російських загарбників.

Сьогодні надзвичайно важливо об'єднатися для збереження власної держави.

В цей непростий для кожного українця час, невичерпним життєдайним джерелом є національна культурна пам'ять українського народу. Заглиблюючись у власне коріння, ми зможемо вибороти перемогу на ментальному рівні.

Адже є речі, які інтуїтивно імпонують українцям, навіть, якщо вони ніколи не мали дотичного відношення до них, чи взагалі нічого не знали про їхнє існування. Це культурна нематеріальна спадщина українців. Зокрема, це ляльки-мотанки.

Вони і сьогодні заворожують погляд, дихають теплом, добром, чарують красою.

Сьогодні бібліотекарі об'єдналися, щоб пригадати народну ляльку-мотанку, та воскресити її у власному житті. Разом з дітьми спробували намотати свою неповторну лялечку, та вкласти найзаповітніші мрії та сподівання у кожну її деталь.

Цікаво, що ніхто не має навіть найменшого уявлення, якою буде лялька. Проте, в результаті кожна лялька має свій неповторний колоритний вигляд. Особливої ж магічності надають хрести на обличчі та грудях – символ вічності, сонця, гармонії чоловічої та жіночої частини людства.

Найзаповітніша мрія сьогодні – перемога у війні, повернення живими наших Захисників у власні домівки, та спокійне життя кожного українця у квітучій, незалежній Україні.

Мабуть, саме такі мрії заховані у кожній ляльці-мотанці. Однак, достеменно про те знають тільки їхні творці.

Спробуйте і Ви!

Пізнаваймо споконвічну українську культуру.

Наближаймо Перемогу України!