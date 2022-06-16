Понад 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф Станом на ранок 29 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв - 341. Зросла кількість поранених - понад 627.

28 червня війська рф обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика.

28 червня внаслідок ракетних обстрілів ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років.

27 червня під час розбору завалів в центральному районі м. Маріуполь підліток 15 років підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2092 заклади освіти. З них 213 зруйновано повністю.