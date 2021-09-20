На Сумщині очікується різке погіршення погодних умов Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку, пов'язану зі зміною погодних умов.

За прогнозом обласного Гідрометцентру, вдень 29 червня по м. Суми та області очікується гроза, місцями град та шквали, 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники застерігають громадян під час погіршення погодних умов бути максимально обережними та утриматися від виходів на вулицю. Якщо негода застала вас на вулиці стережіться розлогих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.