На Сумщині очікується різке погіршення погодних умов

За прогнозом обласного Гідрометцентру, вдень 21 червня по м. Суми та області очікується гроза, шквали 15-20 м/с, місцями по...
Об этом сообщает сумской областной гидрометцентр....
В первых двух декадах месяца преобладала более теплая, чем обычная, неустойчивая погода с выпадением осадков преимущественно в виде мокрого снега...
На выходных на Сумщине ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха....
17-19 сентября на территории Сумской области под влиянием активного циклона наблюдались осадки в виде дождя, в отдельные дни значительные....