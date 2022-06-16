У Сумах міняють тролейбусні опори, пошкоджені під час бомбардувань Електротехнічна служба КП СМР «Електроавтотранс» продовжує роботи по заміні опор, що були пошкоджені внаслідок бомбардувань взимку цього року.

Наразі проводиться монтаж по вул. Кондратьєва, вул. Петропавлівська, вул. Харківська (поблизу шляхопроводу). Разом з тим розробляється графік для подальшої заміни аварійних опор по м. Суми. КП Електроавтотранс