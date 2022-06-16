Відновлюється автобусний рейс Кролевець - Конотоп

Автобус їздитиме по середам, пятницям, неділям:
Конотоп - Кролевець - 5-20 год - 6-40 год
Кролевець - Конотоп - 6-50 год - 8-10 год
Конотоп - Кролевець - 10-40 год - 12-00 год
Кролевець - Конотоп - 12-30 год - 13-45 год
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.