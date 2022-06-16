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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:4034

Відновлюється автобусний рейс Кролевець - Конотоп

За повідомленням перевізника відновлюється рейс Кролевець-Конотоп (через Спаське).

Автобус їздитиме по середам, пятницям, неділям:

Конотоп - Кролевець - 5-20 год - 6-40 год

Кролевець - Конотоп - 6-50 год - 8-10 год

Конотоп - Кролевець - 10-40 год - 12-00 год

Кролевець - Конотоп - 12-30 год - 13-45 год

Общество
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Відновлюється автобусний рейс Кролевець - Конотоп
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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