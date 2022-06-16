На Охтирщині чоловік постане перед судом за вчинення корисливих майнових злочинів Слідчими Охтирського районного відділу поліції за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт 31-річного раніше судимого чоловіка за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом, а також крадіжки чужого майна.

Як раніше повідомлялося, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік проник на територію господарства та намагається незаконно заволодіти автомобілем ВАЗ-2109. На виклик негайно прибули співробітники поліції.

На місці події поліцейські побачили зловмисника, який сидів за кермом транспортного засобу. У розмові з поліцейськими чоловік пояснив, що побачив залишений без нагляду автомобіль та вирішив покататися.

Зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що чоловік, перебуваючи на території вказаного домоволодіння, помітив автомобільний акумулятор та вирішив таємно викрасти останній, однак його дії було викрито працівниками поліції та він не зміг реалізувати свій злочинний намір до кінця.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний вирок до суду. Тепер правопорушник згідно частини 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та частини 3 статті 15 частини 4 статті 185 (незакінчений замах на крадіжку в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України постане перед судом. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Сумської області