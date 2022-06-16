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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Вночі ворог обстріляв Великописарівську громаду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина

Ситуація станом на 09:00 28 червня 2022

Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді.

Жертв та руйнувань немає», - написав чиновник.

Общество
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