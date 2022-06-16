За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 31 вибухонебезпечний предмет 27 червня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 31 боєприпас, з яких 3 знищили.

Серед них артилерійські снаряди, протитанкові міни, мінометні міни та постріли для ручного протитанкового гранатомета. Вибухонебезпечні предмети було виявлено в Охтирському, Сумському та Конотопському районах.

Рятувальники в черговий раз звертаються до громадян бути уважними і обережними та при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.