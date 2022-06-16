На Сумщині затримали ще одного колабораціоніста: староста села «зливав» ворогу дані про учасників АТО/ООС Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру старості села об'єднаної територіальної громади Сумського району, який під час повномасштабної збройної агресії рф надавав ворогу дані про учасників АТО/ООС, вилучав мисливську зброю у односельців та зберігав награбоване окупантами майно.

За даними досудового слідства, староста одного з сіл під час тимчасової окупації збройними силами росії Сумського району співпрацював з ворогом.

Встановлено, що посадовець, зловживаючи службовими повноваженнями, надав ворогу списки односельців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил. Внаслідок цього ворог затримав та допитував жителя села.

Крім того, колаборант повідомив загарбникам дані про власників мисливської зброї та взяв участь у її вилученні.

Також ворожий пособник самовільно вселив військовослужбовців рф в оселю місцевого мешканця та забезпечував побутові потреби окупантів.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання колаборанта правоохоронці виявили майно з розкрадених окупантами місцевих магазинів, яке вони передали зловмиснику на зберігання, карту замінування села та мобільні пристрої, які містять докази співпраці з ворогом.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. Перевіряється можливий зв'язок посадовця зі спецслужбами рф.

Співробітники СБУ продовжують здійснювати заходи щодо встановлення усіх осіб, причетних до колабораційної діяльності.

Викрили зловмисника співробітники Управління СБ України в Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

СБУ