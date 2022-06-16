Дмитро Живицький прокоментував вибухи, які чули в Охтирці та Сумах учора
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у коментарях на фейсбуці розповів про вибухи, які чули в Охтирці та Сумах.
“Вибухи, які ви віддалено чули в Охтирці по обіді (і не лише в Охтирці, половина Сумського району теж чула) це були «виходи» ракет з літака, що йшов вздовж кордону. Попередньо, це саме ті ракети, що прилетіли по Кременчугу сьогодні…”, – написав він.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.