Дмитро Живицький прокоментував вибухи, які чули в Охтирці та Сумах учора Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у коментарях на фейсбуці розповів про вибухи, які чули в Охтирці та Сумах.

“Вибухи, які ви віддалено чули в Охтирці по обіді (і не лише в Охтирці, половина Сумського району теж чула) це були «виходи» ракет з літака, що йшов вздовж кордону. Попередньо, це саме ті ракети, що прилетіли по Кременчугу сьогодні…”, – написав він.