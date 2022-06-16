Сумчанка відзначилась на турнірі з тхеквондо Відкритий турнір з тхеквондо "Czech OPEN 2022" зібрав у Чехії спортсменів з 6 країн.

Вони представляли 22 команди. У ньому взяла участь сумська спортсменка Валерія Удовиченко з клубу "Зірки Олімпу". У ваговій категорії до 44 кг у першій сутичці вона перемогла спортсменку з Польщі Ягоду Войтовску. У другій – тхеквондистку з Чехії Аделу Дразілоу, у третій іншу чешку – Терезу Урбанкову. Таким чином, сумчанка здобула "золоту" медаль турніру. При цьому усі свої перемоги Валерія здобула достроково.

Валерія Удовиченко – одна з сумчанок, які представлятимуть наше місто на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів, пише Суспільне.