Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 341 дитина

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 336, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
В ніч на 28 червня через обстріл окупантами м. Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.
27 червня внаслідок авіаудару ворога по м. Лисичанськ загинув хлопчик 14 років.
27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.
26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Покровського району Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.
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