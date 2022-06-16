Сьогодні у Сумах зупинять два водозабори: у кого не буде води Сьогодні, 28 червня, о 09:00 для проведення аварійних робіт із ліквідації пориву на зовнішній водопровідній мережі буде призупинена робота Лепехівського та Ново-Оболонського водозаборів.

Через тимчасову зупинку водозаборів буде припинена подача води до будинків районів Добровільної, Тепличного, автовокзалу, с. Ганнівка, вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В'ячеслава Чорновола, а також вулиць Герасима Кондратьєва, Шишкарівська, 20 років Перемоги, Петропавлівська, Роменська та прилеглих до них вулиць.

Працівники підприємства докладуть максимальних зусиль для ліквідації аварії та відновлення водопостачання в найкоротший термін.