Сьогодні у Сумах зупинять два водозабори: у кого не буде води

Через тимчасову зупинку водозаборів буде припинена подача води до будинків районів Добровільної, Тепличного, автовокзалу, с. Ганнівка, вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В'ячеслава Чорновола, а також вулиць Герасима Кондратьєва, Шишкарівська, 20 років Перемоги, Петропавлівська, Роменська та прилеглих до них вулиць.
Працівники підприємства докладуть максимальних зусиль для ліквідації аварії та відновлення водопостачання в найкоротший термін.