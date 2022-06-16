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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:50208

Шахрайка обманом заволоділа 32 тисячами гривень подружжя з Глухова

До поліції Глухова з заявою про шахрайство звернувся 47-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що його дружина розмістила на відомому сайті оголошень пропозицію про продаж дитячих речей. У той же вечір їй написала жінка, яка нібито захотіла придбати цей товар.

Остання запропонувала скористатися сервісом однієї з логістичних компаній, надіславши їй посилання на цей сайт. За словами «покупця», там потрібно ввести дані банківської картки і за кілька хвилин гроші надійдуть на рахунок продавця.

Подружжя вирішило скористатися цим сервісом, ввели дані «кредитки» чоловіка. Після цього з рахунку почали  списуватися кошти. І хоча глухівчанин майже одразу заблокував свій фінансовий документ, зловмисниця встигла заволодіти 32 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» КК України, в рамках якого  встановлюється особа зловмисниці.

Поліція Сумщини

Право
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