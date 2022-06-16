Що вирішили на виконкомі у Глухові? Обдаровані учні отримуватимуть стипендію міського голови, водоканалу поповнять статутний капітал, а на один із кадрових конкурсів утворили комісію.

Ці та інші питання були винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Глухівської міської ради під головуванням Надії ВАЙЛО.

ПРИЗНАЧЕНІ СТИПЕНДІЇ

14 талановитих і обдарованих учнів закладів освіти на території Глухівської міської ради протягом наступного навчального року отримуватимуть щомісячно по 600 гривень. Це

- Дарина БОКОВА, учениця 4 класу Глухівського НВК №4

- Мелана БРАЖНИК, учениця 10 класу Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-спортивною підготовкою

- Дмитро БУХАНІСТИЙ, учень 9 класу Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-спортивною підготовкою

- Владислава ДРОГАЛЬЧУК, учениця 7 класу Некрасівського НВК

- Віталій КЛІНДУХ, учень 10 класу Глухівської ЗОШ №2

- Станіслав КОНОПЛЯ, учень 8 класу Глухівської ЗОШ №3

- Кіра ЛЕВШЕНЮК, учениця 9 класу Глухівської ЗОШ №6

- Анастасія ЛИХОШАПКА, вихованка естетичного відділу Глухівського МЦПО

- Юлія МАКСИМОВИЧ, учениця 7 класу Полошківського НВК

- Катерина ПАДЕРІНА, учениця 10 класуГлухівської ЗОШ №3

- Дар’я СЕРДЮК, вихованка еколого-натуралістичного відділу Глухівського МЦПО

- Микита СИРОТЕНКО, учень 10 класу Баницького НВК

- Анна СТАРЧЕНКО, учениця 6 класу Дунаєцького НВК

- Вікторія ШАПОВАЛОВА, учениця 10 класу Глухівської ЗОШ №1

БУДУТЬ НОВІ НАСОСИ

Члени виконкому проголосували за виділення 1,5 млн грн КП «Глухівський водоканал». Обговорення були жваві, прохань і побажань до водоканалу як завжди багато. Втім, одноголосно вирішено придбати 3 нових насоси, 2 транформатори, задвижки і люки, а також спрямувати кошти на оплату елекроенергії. За інформацією в.о. керівника водоканалу Миколи ЗЕЛЮКІНА, сучасне енергоефективне обладнання окупиться, за попередніми підрахунками, вже через пів року. Насамперед, така Програма поповнення статутного капіталу дозволить працювати комунальному підприємству безперебійно.

ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСУ

Для проведення конкурсу на посаду директора КП «Баницьке» утворена відповідна комісія, яку очолив заступник міського голови В.Галустян. Нагадаємо, завтра, 28 червня, останній день подачі документів на конкурс.

Більшість інших питань стосувались допомоги і захисту прав окремих жителів громади: надання одноразової грошової допомоги, взяття на квартирний облік, встановлення опіки над неповнолітніми, переведення житлового приміщення в нежитлове тощо.

Одне із питань було покликане забезпечити заходи мобілізаційної та оборонної роботи на території громади.

Глухівська міська рада