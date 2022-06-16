Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:44371

Що вирішили на виконкомі у Глухові?

Обдаровані учні отримуватимуть стипендію міського голови, водоканалу поповнять статутний капітал, а на один із кадрових конкурсів утворили комісію.

Ці та інші питання були винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Глухівської міської ради під головуванням Надії ВАЙЛО.

ПРИЗНАЧЕНІ СТИПЕНДІЇ

14 талановитих і обдарованих учнів закладів освіти на території Глухівської міської ради протягом наступного навчального року отримуватимуть щомісячно по 600 гривень. Це

- Дарина БОКОВА, учениця 4 класу Глухівського НВК №4

- Мелана БРАЖНИК, учениця 10 класу Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-спортивною підготовкою

- Дмитро БУХАНІСТИЙ, учень 9 класу Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-спортивною підготовкою

- Владислава ДРОГАЛЬЧУК, учениця 7 класу Некрасівського НВК

- Віталій КЛІНДУХ, учень 10 класу Глухівської ЗОШ №2

- Станіслав КОНОПЛЯ, учень 8 класу Глухівської ЗОШ №3

- Кіра ЛЕВШЕНЮК, учениця 9 класу Глухівської ЗОШ №6

- Анастасія ЛИХОШАПКА, вихованка естетичного відділу Глухівського МЦПО

- Юлія МАКСИМОВИЧ, учениця 7 класу Полошківського НВК

- Катерина ПАДЕРІНА, учениця 10 класуГлухівської ЗОШ №3

- Дар’я СЕРДЮК, вихованка еколого-натуралістичного відділу Глухівського МЦПО

- Микита СИРОТЕНКО, учень 10 класу Баницького НВК

- Анна СТАРЧЕНКО, учениця 6 класу Дунаєцького НВК

- Вікторія ШАПОВАЛОВА, учениця 10 класу Глухівської ЗОШ №1

БУДУТЬ НОВІ НАСОСИ

Члени виконкому проголосували за виділення 1,5 млн грн КП «Глухівський водоканал». Обговорення були жваві, прохань і побажань до водоканалу як завжди багато. Втім, одноголосно вирішено придбати 3 нових  насоси, 2 транформатори, задвижки і люки, а також спрямувати кошти на оплату елекроенергії. За інформацією в.о. керівника водоканалу Миколи ЗЕЛЮКІНА, сучасне енергоефективне обладнання окупиться, за попередніми підрахунками, вже через пів року. Насамперед, така Програма  поповнення статутного капіталу дозволить працювати  комунальному підприємству безперебійно.

ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСУ

Для проведення конкурсу на посаду директора КП «Баницьке» утворена відповідна комісія, яку очолив заступник міського голови В.Галустян. Нагадаємо, завтра, 28 червня, останній день подачі  документів на конкурс. 

Більшість інших питань  стосувались допомоги і захисту прав окремих  жителів громади:  надання одноразової грошової допомоги, взяття на квартирний облік, встановлення опіки над неповнолітніми, переведення житлового приміщення в нежитлове тощо.

 Одне із питань було покликане забезпечити заходи мобілізаційної та оборонної роботи на території громади.

Глухівська міська рада

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Рашисти обстріляли чотири села на Сумщині - Генштаб
Сегодня 19:09
Шахрайка обманом заволоділа 32 тисячами гривень подружжя з Глухова
Сегодня 17:50
Росіяни влучили ракетами в торговий центр у Кременчуці. Багато жертв
Сегодня 17:15
Охтирська бібліотека отримала 34 кг книжок з Одеси
Сегодня 17:11
Що вирішили на виконкомі у Глухові?
Сегодня 16:44
Громада храму у Великому Бобрику на Сумщині перейшла до ПЦУ
Сегодня 16:18
На Сумщині правоохоронці “по гарячих слідах” затримали двох чоловіків, що викрали мопед
Сегодня 15:53
На Охтирщині чоловіка судитимуть за погрозу вбивством та позбавлення волі боржника
Сегодня 15:23
Судитимуть чиновника Сумської ОДА, через зловживання якого безпідставно витрачено кошти, виділені на ремонт НВК
Сегодня 15:20
На Сумщині створюється єдина обласна військово-лікарська комісія
Сегодня 14:49
Роботу Лучанського водозабору відновлено
Сегодня 14:20
Ворог гатив по прикордонню Сумщини з вертольотів, мінометів та стрілецької зброї
Сегодня 14:03
view counter

Статьи

Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
Сегодня 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
Сегодня 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.