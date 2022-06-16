Громада храму у Великому Бобрику на Сумщині перейшла до ПЦУ Священник та громада храму Вознесіння Господнього в селі Великий Бобрик приєдналися до помісної Православної Церкви України.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 червня 2022 року прийняв у Митрополичому домі настоятеля храму на честь Вознесіння Господнього с. Великий Бобрик Сумської області протоієрея Георгія Лісовця, який разом зі своєю громадою прийняв рішення послідувати Томосу про автокефалію та приєднатися до помісної Православної Церкви України.

Блаженнійший владика поспілкувався зі священником, подякував йому та громаді за цей визначальний крок, вручив указ про прийняття до ПЦУ та передав комплект богослужбової літератури, оскільки парафія виявила бажання звершувати богослужіння українською мовою.

Варто зазначити, що за останні два тижні ще понад 20 громад на Київщині перейшли під омофор Митрополита Епіфанія.

Пресслужба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)