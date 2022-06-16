Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:23136

На Охтирщині чоловіка судитимуть за погрозу вбивством та позбавлення волі боржника

Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного місцевого мешканця, який обвинувачується у позбавленні волі та погрозі вбивством.

Як раніше повідомлялося, чоловік в кінці травня цього року, перебуваючи на території міського парку, зустрів свого знайомого та вирішив помститися останньому за неповернення боргу.

Для того, щоб бути більш переконливим зловмисник прихопив із собою сокиру, ніж та липку стрічку. При зустрічі, погрожуючи сокирою, останній змусив потерпілого піти з ним до менш людного місця в парку, де зв’язав йому липкою стрічкою руки, змусив стати на коліна та утримував у вказаному місці без його волі.

В подальшому з метою встановлення всіх обставин, що стосуються не повернутого боргу, зловмисник наносив удари потерпілому ногами та обухом сокири. А також, щоб налякати останнього, демонстративно прикладав ніж до його щоки та висловлював погрози позбавити життя.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний вирок до суду.

Тепер правопорушник згідно частини 1 статті 129 (погроза вбивством) та частини 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) Кримінального кодексу України постане перед судом. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині правоохоронці “по гарячих слідах” затримали двох чоловіків, що викрали мопед
Сегодня 15:53
На Охтирщині чоловіка судитимуть за погрозу вбивством та позбавлення волі боржника
Сегодня 15:23
Судитимуть чиновника Сумської ОДА, через зловживання якого безпідставно витрачено кошти, виділені на ремонт НВК
Сегодня 15:20
На Сумщині створюється єдина обласна військово-лікарська комісія
Сегодня 14:49
Роботу Лучанського водозабору відновлено
Сегодня 14:20
Ворог гатив по прикордонню Сумщини з вертольотів, мінометів та стрілецької зброї
Сегодня 14:03
На Сумщині знову прогнозують дощі
Сегодня 13:59
Сумські легкоатлети відзначились у Луцьку
Сегодня 13:28
У Сумах п’яний водій вчинив ДТП, внаслідок чого пошкодив три автівки
Сегодня 12:53
Поліція шукає шахрая, який обдурив жителя Глухівщини
Сегодня 12:42
На Сумщині судитимуть жінку за колабораційну діяльність
Сегодня 12:03
Конотопчанка зіграє за збірну України з пляжного футболу
Сегодня 11:39
view counter

Статьи

Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
Сегодня 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
Сегодня 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.