На Охтирщині чоловіка судитимуть за погрозу вбивством та позбавлення волі боржника Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного місцевого мешканця, який обвинувачується у позбавленні волі та погрозі вбивством.

Як раніше повідомлялося, чоловік в кінці травня цього року, перебуваючи на території міського парку, зустрів свого знайомого та вирішив помститися останньому за неповернення боргу.

Для того, щоб бути більш переконливим зловмисник прихопив із собою сокиру, ніж та липку стрічку. При зустрічі, погрожуючи сокирою, останній змусив потерпілого піти з ним до менш людного місця в парку, де зв’язав йому липкою стрічкою руки, змусив стати на коліна та утримував у вказаному місці без його волі.

В подальшому з метою встановлення всіх обставин, що стосуються не повернутого боргу, зловмисник наносив удари потерпілому ногами та обухом сокири. А також, щоб налякати останнього, демонстративно прикладав ніж до його щоки та висловлював погрози позбавити життя.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний вирок до суду.

Тепер правопорушник згідно частини 1 статті 129 (погроза вбивством) та частини 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) Кримінального кодексу України постане перед судом. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області