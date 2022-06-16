Судитимуть чиновника Сумської ОДА, через зловживання якого безпідставно витрачено кошти, виділені на ремонт НВК

За даними слідства, вказаний службовець у 2020 році здійснював технічний нагляд за утепленням фасаду Миропільського навчально-виховного комплексу. Під час виконання робіт підрядником було завищено їх обсяги та вартість. Зокрема, до актів виконаних робіт включено дані щодо утеплення фасаду навчального закладу мінеральними плитами та мінеральною ватою, при цьому загальна площа утеплення була завищена на 140 м2. Службовець, достовірно знаючи реальні обсяги виконаних робіт, підписав відповідні акти, що дозволило підряднику у такий спосіб незаконно отримати з державного бюджету 376 тис. грн. Інших учасників зазначеної оборудки також притягнуто до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Сумська обласна прокуратура