На Сумщині правоохоронці “по гарячих слідах” затримали двох чоловіків, що викрали мопед У Ромнах співробітники сектору карного розшуку оперативно встановили та затримали двох крадіїв мопеда, господар якого, залишив свій транспорт на вулиці з ключами в замку запалення, а сам пішов у справах. Наразі поліцейські вже повернули викрадений мопед його власнику, а зловмисникам повідомили про підозру.

До Роменського районного відділу поліції з заявою про незаконне викрадення мопеда марки “ALPHA” звернувся 59-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що на одній із вулиць міста Ромни, поруч з зупинкою, він припаркував свій транспорт. Ключі вирішив залишити у замку запалювання, а сам пішов у справах. Коли ж невдовзі повернувся, то свого мопеда разом з мотошоломом не знайшов. Про дану подію відразу повідомив на 102. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції та оперативники.

Так, під час перевірки співробітники сектору карного розшуку та слідчі слідчого відділу вийшли на слід ймовірних двох зловмисників. Під час пошукових заходів чоловіків швидко знайшли та затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ними виявились 42-річний роменчанин та 40-річний житель одного із сіл району.

Як в подальшому з'ясували поліцейські раніше знайомі між собою чоловіки помітивши залишений без нагляду мопед без вагань його викрали. Спочатку житель району підійшов до двохколісного транспорту та незаводячи двигуна відвів його подалі від місця злочину, а 42-річний роменчанин на велосипеді поїхав за ним. Далі вони обмінялися транспортними засобами та роз'їхались.

Затримані ж своєї причетності до злочину заперечувати не стали, та про свій вчинок вже шкодують. Потерпілий же зрадів, що його мопед так швидко знайшли та подякував поліцейським за допомогу.

«Наразі відносно чоловіків слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 “Незаконне заволодіння транспортним засобом” Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже оголосили їм про підозру” — коментує Олександр Каливод, заступник начальника Роменського районного відділу поліції — начальник сектору карного розшуку.

Відділ комунікації поліції Сумської області