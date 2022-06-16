На Сумщині створюється єдина обласна військово-лікарська комісія Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Деталі обговорили з начальником Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України, полковником медичної служби Романом Шевчуком, підполковником медичної служби Сергієм Гринчуком.

На сьогодні в Сумській області немає профільного військово-лікарського закладу, тому первинні комісії створювались у звичайних лікарнях.

Наразі їх – 21.

Військові отримують рекомендації щодо подальшого лікування/або реабілітації і висновок щодо придатності до військової служби. Відтепер остаточний висновок буде надавати комісія, створена на базі поліклініки МВС.

Це вимога часу і наша відповідальність.

Не сумніваюсь у наших бійцях.

Знаю, що багато з тих, кого тільки но "витягли з того світу", вже рвуться у бій. Дякую Вам за службу, за вірність присязі!