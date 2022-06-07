Ворог гатив по прикордонню Сумщини з вертольотів, мінометів та стрілецької зброї Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в Телеграм.

Упродовж минулої доби було здійснено 5 обстрілів прикордоння з боку росії.

Найактивніше ворог вів вогонь по території Краснопільської громади, куди здійснив більше 10 пусків ракетами з вертольотів, та більше 60 пострілів зі ствольної артилерії та важких мінометів.

По територіям Шалигінської та Білопільської територіальних громад росіяни вели обстріли зі стрілецької зброї та мінометів.