Ворог гатив по прикордонню Сумщини з вертольотів, мінометів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби було здійснено 5 обстрілів прикордоння з боку росії.
Найактивніше ворог вів вогонь по території Краснопільської громади, куди здійснив більше 10 пусків ракетами з вертольотів, та більше 60 пострілів зі ствольної артилерії та важких мінометів.
По територіям Шалигінської та Білопільської територіальних громад росіяни вели обстріли зі стрілецької зброї та мінометів.
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