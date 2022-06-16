На Сумщині знову прогнозують дощі

Сумський обласний гідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, без істотних опадів, вдень місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура по області вночі +15..+20°, вдень +27..+32°, по м.Суми вночі +17..+19°, вдень +29..+31°.
29 червня: мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, град. Вітер північно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі +15..+20°, вдень +25..+30°.
30 червня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 7-12 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +23..+28°.