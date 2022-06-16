У Сумах п’яний водій вчинив ДТП, внаслідок чого пошкодив три автівки Повідомлення про ДТП на вулиці Супруна патрульні отримали в суботу, близько 23-ї години вечора.

На місці події охоронці порядку виявили заявника, представника територіальної оборони, та водія транспортного засобу Mitsubishi Lancer, який і вчинив автопригоду. Після події він намагався місце події залишити, але громадяни завадили йому, повернули та зателефонували на лінію 102.

Патрульні з’ясували, що 33-річний керманич, не дотримавшись безпечного інтервалу, допустив наїзд на три припарковані автівки: ВАЗ-2107, ВАЗ-21112 та ЗАЗ Daewoo. Вчинив він це в стані алкогольного сп'яніння. Результат огляду, який чоловік пройшов на місці ДТП, був позитивним — 2, 40 проміле.

На водія інспектори склали три адміністративні матеріали:

- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

- ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Надалі рішення прийматиме суд.

Це ДТП, на щастя, обійшлося без людських жертв. Але це ще один приклад того, до чого може призвести керування в стані сп'яніння.

Керуйте відповідально!

Патрульна поліція Сумщини