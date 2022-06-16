У Сумах п’яний водій вчинив ДТП, внаслідок чого пошкодив три автівки

На місці події охоронці порядку виявили заявника, представника територіальної оборони, та водія транспортного засобу Mitsubishi Lancer, який і вчинив автопригоду. Після події він намагався місце події залишити, але громадяни завадили йому, повернули та зателефонували на лінію 102.
Патрульні з’ясували, що 33-річний керманич, не дотримавшись безпечного інтервалу, допустив наїзд на три припарковані автівки: ВАЗ-2107, ВАЗ-21112 та ЗАЗ Daewoo. Вчинив він це в стані алкогольного сп'яніння. Результат огляду, який чоловік пройшов на місці ДТП, був позитивним — 2, 40 проміле.
На водія інспектори склали три адміністративні матеріали:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
- ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;
- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
Надалі рішення прийматиме суд.
Це ДТП, на щастя, обійшлося без людських жертв. Але це ще один приклад того, до чого може призвести керування в стані сп'яніння.
Керуйте відповідально!
Патрульна поліція Сумщини