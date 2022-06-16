Сумські легкоатлети відзначились у Луцьку 360 спортсменів із 24 регіонів України взяли участь у благодійному чемпіонаті з легкої атлетики “Разом до Перемоги”, який пройшов у Луцьку.

Сумські спортсмени показали наступні результати: у бігу на 400 м Андрій Нечипоренко став другим – 48.11 (PB), Євген Швець – третім 48.96 (SB).

Стрибки у довжину: Нікіта Маслюк у четвертій спробі улетів на 7,26 м і зайняв у підсумку 3 місце.

У Діани Гончаренко – бронза на дистанції 100 м – 11.97 та срібло на 200 м – 24.65 (SB).

Спортивна ходьба 10000 м: Сергій Светлічний – третій з результатом 41:28.07 (PB), Антон Радько – четвертий – 41:55.29 (PB).

Біг на 400 м з/б: Євген Швець став кращим – 52.59 (PB), у жінок Анна Цибульник завоювала срібло -1:03.68 (PB).

Штовхання ядра: 7,260 кг – у секторі у котрий раз не було кому конкурувати з нашим Ігорем Мусієнко – 19.51, у найближчого конкурента – 16.55, пише Ваш шанс.