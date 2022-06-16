Поліція шукає шахрая, який обдурив жителя Глухівщини

За якийсь час з ним зв’язався продавець, який висунув умову, що товар йому буде доставлений лише після повної передоплати на вказаний ним номер банківської картки, мовлять, війна й дуже часто покупці відмовляються від замовлення, коли товар вже доставлений.
Житель Глухівщини погодився й перерахував 4 800 гривень.
Марно прочекавши кілька днів доставку, заявник намагався зв’язатися з продавцем, проте той перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» КК України, в рамках якого встановлюється особа афериста.
Поліція Сумщини