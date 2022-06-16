У Сумах 37 випадків захворювання на коронавірус за тиждень

Вона повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам усю необхідну амбулаторну та стаціонарну допомогу.
Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1247 пацієнтів, серед яких 122 дитини. Ситуація з захворюваністю на коронавірус не погіршується. У 37 дорослих діагностували COVID-19 (20 дорослих хворих отримують кисневу підтримку, 30% пацієнтів від госпіталізованих знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). Одна дитина з підозрою на ковід перебуває в реанімаційному відділенні. 13 малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу.
Також проводяться щеплення всіх бажаючих від коронавірусу.
Постійно ведеться співпраця з волонтерами, громадськими організаціями та гуманітарними штабами. Проводиться моніторинг грантових можливостей для участі медичних закладів.
СМР