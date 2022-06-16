У Сумах 37 випадків захворювання на коронавірус за тиждень Начальник управління охорони здоров'я Олена ЧУМАЧЕНКО під час апаратної наради доповіла про роботу галузі за минулий тиждень.

Вона повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам усю необхідну амбулаторну та стаціонарну допомогу.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1247 пацієнтів, серед яких 122 дитини. Ситуація з захворюваністю на коронавірус не погіршується. У 37 дорослих діагностували COVID-19 (20 дорослих хворих отримують кисневу підтримку, 30% пацієнтів від госпіталізованих знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). Одна дитина з підозрою на ковід перебуває в реанімаційному відділенні. 13 малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу.

Також проводяться щеплення всіх бажаючих від коронавірусу.

Постійно ведеться співпраця з волонтерами, громадськими організаціями та гуманітарними штабами. Проводиться моніторинг грантових можливостей для участі медичних закладів.

СМР