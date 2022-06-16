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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:56370

У Конотопі поліція затримала чоловіка, який вдарив знайомого ножом у живіт

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні було доставлено 38-річного чоловіка з тяжкими пораненнями.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу.

Як з’ясували правоохоронці, між 38-річним чоловіком та його знайомим виник побутовий конфлікт. Спочатку чоловіки емоційно з’ясовували стосунки, а потім 52-річний зловмисник, не втримавши агресії, дістав ножа і вдарив свого опонента у живіт.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та обрання зловмисникові запобіжного заходу.

Поліція Сумщини

Право
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