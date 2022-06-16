У Конотопі поліція затримала чоловіка, який вдарив знайомого ножом у живіт

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу.
Як з’ясували правоохоронці, між 38-річним чоловіком та його знайомим виник побутовий конфлікт. Спочатку чоловіки емоційно з’ясовували стосунки, а потім 52-річний зловмисник, не втримавши агресії, дістав ножа і вдарив свого опонента у живіт.
Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та обрання зловмисникові запобіжного заходу.
Поліція Сумщини