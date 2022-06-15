Суми просять міста-партнери надіслати уживаний транспорт Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО під час апаратної наради розповів про роботу міської транспортної системи минулого тижня.

Посадовець повідомив, що з перевізниками провели роботу щодо виконання вимоги законодавства в частині заборони російської музики у міському пасажирському транспорті. Також із суб’єктами господарювання, які надають відповідні послуги, опрацювали питання подовження часу роботи міського пасажирського транспорту до 21:00 у зв’язку зі зміною тривалості комендантської години. Водночас здійснили контроль за курсуванням міського пасажирського транспорту у вечірній час. У середу, 22 червня, з 19:30 до 20:35 перевірили роботу маршрутів пасажирського транспорту на вул. Металургів в напрямку пр-ту Курський. У четвер, 24 червня, – в напрямку вул. Роменська та вул. Білопільський шлях. Зафіксували відсутність транспорту на маршрутах № 1, № 15, № № 52, № 56 (ТОВ «Сумипастранс»), № 19 (ПП «Запорожець»), № 55 (ТОВ «Престиж-лайн»). Перевізникам надіслані акти. По маршруту № 19 готуються документи щодо заміни перевізника.

Цього тижня контроль за роботою громадського транспорту буде продовжено.

Сергій Яковенко повідомив, що надалі спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості транспортних засобів на маршрутах, які обслуговують приватні перевізники.

КП «Електроавтотранс» тримає сталий випуск тролейбусів та автобусів. Фахівці підприємства проводять демонтаж розкладів руху, що розміщені на зупинках громадського транспорту. Пасажирів просять із розумінням ставитися до таких дій: графіки щотижня змінюються, та у нинішній ситуації складно виконувати розклад руху через перебої з дизельним паливом та рух через блок-пости.

Закінчено ремонт контактної мережі по вул. Г. Кондратьєва. З середи, 22 червня, відновлений повноцінний рух тролейбусів до кінцевої зупинки «Аеропорт».

Також керівник профільного відділу проінформував про те, що керівництву міст-партнерів надіслали звернення щодо надання гуманітарної допомоги у вигляді пасажирських транспортних засобів, які були у використанні.

Міський голова Олександр Лисенко доручив начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг продовжувати активно працювати з приватними перевізниками в напрямку покращення організації перевезень, застосовуючи всі можливі важелі впливу, а директору КП «Електроавтотранс» Андрію НОВИКУ – опрацювати з військовими питання розміщення на дорозі габіонів з тим, аби вони не перешкоджали руху тролейбусів.

СМР