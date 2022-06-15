Росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті росія вперше за понад сто років допустила дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією жорстких західних санкцій, які закрили шлях для платежів закордонним кредиторам

Про це передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

У неділю сплив термін відстрочки відсоткових платежів у сумі приблизно 100 млн доларів, які мали були бути виплачені ще 27 травня, і це вважається подією дефолту.

Це похмура позначка у стрімкому перетворенні країни в економічного, фінансового і політичного ізгоя, зазначає інформагентство. Від початку березня єврооблігації країни торгуються на низьких рівнях, золотовалютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи.

росія заперечує проти оголошення дефолту, стверджуючи, що кошти для оплати всіх рахунків у неї є, і вона не може це зробити вимушено. Мільярди доларів на тиждень продовжують надходити в державну скарбницю від експорту енергоносіїв.

Намагаючись викрутитися, москва оголосила минулого тижня, що перейде на обслуговування свого суверенного боргу в розмірі 40 млрд доларів у рублях.

Офіційна заява про дефолт зазвичай виходить від рейтингових фірм, але через європейські санкції вони не займаються рейтингами російських організацій. Згідно з документами щодо облігацій, їхні власники можуть оголосити дефолт самостійно, якщо з цим погодяться 25% власників.