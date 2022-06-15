Сумський футзаліст виграв бронзу Futsal Week (U-19): збірна України вдруге поспіль стає бронзовим призером турніру.

Підопічні Віталія Одегова без зайвих проблем переграли збірну Польщі у матчі за 3-тє місце турніру Futsal Week.

У першому таймі «сухий» рахунок тримався аж до 13-ої хвилини, коли лік голам відкрив Малиновський. Гості взяли тайм-аут, але він не подіяв. Впродовж наступних чотирьох хвилин Рибіцький, Сметаненко і Калашник зміцнили гандикап «синьо-жовтих» до чотирьох голів.

У другій половині все відбулося за схожим сценарієм. Українці забивали протягом останніх десяти хвилин тайму. Все розпочалося з автоголу номінальних гостей, а довершилося хет-триком капітана нашої команди – Дичука, який за 45 секунд оформив хет-трик.

Також чином, команда Віталія Одегова долає учасника майбутнього Євро, а свою підготовку до поєдинків основного раунду українці продовжать у Молдові.

Україна (U-19) – Польща (U-19) – 8:0 (4:0 )

Голи: Малиновський (13), Рибіцький (14), Сметаненко (15), Калашник (17), автогол (33), Дичук (35, 35, 36)

Склад збірної України: Дмитро Дяченко (Микола Хомяк, 21) – Олександр Сметаненко, Сава Лутай, Владислав Сизик, Андрій Британ – Давид Калашник, Максим Малиновський, Дмитро Скибчик, Дмитро Рибіцький – Олександр Дичук (к), Ростислав Семенченко, Андрій Ткачук.

АФУ