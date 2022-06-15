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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:08304

У Сумах без води кілька багатоповерхівок

Про це повідомляє КП «Міськводоканал».

Через порив водопроводу сьогодні, 27 червня, припинено подачу холодної води до будинків №72, 74а, 74б, 74в по вулиці Героїв Крут.

Аварійно-ремонтні роботи виконуються.

Общество
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