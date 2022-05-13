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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Сьогодні частина Сум залишиться без водопостачання

Про зупинення роботи Лучанського водозабору повідомляє Сумський міськводоканал.

До уваги! Роботу Лучанського водозабору буде призупинено.

Сьогодні, 27 червня, об 11:00 робота Лучанської насосної станції буде призупинена у зв’язку з проведенням аварійних робіт із ліквідації пориву водопроводу діаметром 500 мм на території станції.

На час усунення аварійної ситуації буде обмежено водопостачання будинків районів Добровільної, автовокзалу, с. Ганнівка, а також вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В’ячеслава Чорновола та прилеглих до них.

Після завершення робіт подачу води буде відновлено.
Перепрошуємо за тимчасові незручності!

Экономика Відключення води
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