Сьогодні частина Сум залишиться без водопостачання

До уваги! Роботу Лучанського водозабору буде призупинено.
Сьогодні, 27 червня, об 11:00 робота Лучанської насосної станції буде призупинена у зв’язку з проведенням аварійних робіт із ліквідації пориву водопроводу діаметром 500 мм на території станції.
На час усунення аварійної ситуації буде обмежено водопостачання будинків районів Добровільної, автовокзалу, с. Ганнівка, а також вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В’ячеслава Чорновола та прилеглих до них.
Після завершення робіт подачу води буде відновлено.
Перепрошуємо за тимчасові незручності!
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