Рятувальники Сумщини звертаються до громадян – не провокуйте пожежі в природних екосистемах Через встановлення на території області спекотної погоди суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.

Тому, рятувальники закликають громадян бути свідомими, та суворо дотримуватися правил безпеки саме у цей період, адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська недбалість!

Щоб вберегти природні екосистеми від нищівних пожеж, звертаємо вашу увагу, що в зв’язку із ситуацією в країні рішенням Сумської обласної військової адміністрації категорично заборонено:

- відвідувати лісові насадження;

- розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;

- залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці;

- спалювати сміття та рослинні залишки;

- розводити багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд;

- залишати без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища;

- залишати місце відпочинку, не загасивши вогнище водою чи піском до повного припинення горіння або тління.

Шановні громадяни! Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, а якщо ви помітили виникнення загорання на відкритих територіях чи на територіях житлових помешкань громадян — негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101!