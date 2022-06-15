Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:2856

На Сумщині з травня у водоймах потонули п’ятеро

Через підвищення температурних показників громадяни все частіше обирають відпочинок біля водойм, а тому рятувальники Сумщини закликають громадян не нехтувати елементарними правилами безпеки на водних об’єктах. Так з травня цього року на водних об’єктах області вже потонуло п’ятеро громадян, вік загиблих від 76 до 24 років.

Також на даний момент купальний сезон на території області не відкрито в зв’язку із великою кількістю вибухонебезпечних предметів які окупаційні війська покинули в водоймах області. Проте, якщо ви вирішили проігнорувати заборону пам’ятайте:

  • - не купайтесь в не знайомих місцях;

  • - не стрибайте у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

  • - не купайтесь наодинці;

  • - не вживайте спиртні напої до та під час купання;

  • - не підпливайте близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

  • - не допускайте у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

  • - не подавайте помилкові сигнали небезпеки;

  • - не допускайте до купання дітей без нагляду дорослих;

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! Суворо та неухильно дотримуйтеся правил безпеки на водних об’єктах!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині з травня у водоймах потонули п’ятеро
Сегодня 13:28
Під час обстрілів Юнаківської громади постраждав один мешканець
Сегодня 12:12
На Сумщині рятувальники витягли чоловіка з колодязя
Сегодня 12:06
Зранку рашисти обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині
Сегодня 10:45
Сумський футзаліст зіграє зі збірною за бронзу
Сегодня 09:48
Ввечері рашисти обстріляли Середина-Будську громаду
Сегодня 09:09
У Сумах автівка врізалася в стовп
Сегодня 09:03
Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 26 червня
Сегодня 08:53
У Сумах провели шаховий турнір до Дня Конституції
Сегодня 08:21
Сьогодні рашисти обстріляли ракетами лікарню, будинок культури і школу в селі на Сумщині (фото)
Вчера 21:27
На Сумщині батьки загиблого прикордонника отримали державну нагороду сина
Вчера 18:17
Поліцейські Шостки встановлюють особу чоловіка, який вкоторив собі життя
Вчера 17:49
view counter

Статьи

Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.