На Сумщині з травня у водоймах потонули п’ятеро Через підвищення температурних показників громадяни все частіше обирають відпочинок біля водойм, а тому рятувальники Сумщини закликають громадян не нехтувати елементарними правилами безпеки на водних об’єктах. Так з травня цього року на водних об’єктах області вже потонуло п’ятеро громадян, вік загиблих від 76 до 24 років.

Також на даний момент купальний сезон на території області не відкрито в зв’язку із великою кількістю вибухонебезпечних предметів які окупаційні війська покинули в водоймах області. Проте, якщо ви вирішили проігнорувати заборону пам’ятайте:

- не купайтесь в не знайомих місцях;

- не стрибайте у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

- не купайтесь наодинці;

- не вживайте спиртні напої до та під час купання;

- не підпливайте близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

- не допускайте у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

- не подавайте помилкові сигнали небезпеки;

- не допускайте до купання дітей без нагляду дорослих;

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! Суворо та неухильно дотримуйтеся правил безпеки на водних об’єктах!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області