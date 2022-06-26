На Сумщині рятувальники витягли чоловіка з колодязя 25 червні о 12:26, на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Суворова в м. Буринь.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 18 державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що чоловік спустився до колодязя, щоб почистити його але через брак сил не зміг самостійно вибратись на поверхню. Рятувальники за допомогою мотузок спустили чоловікові спеціальний рятувальний пояс, який він зафіксував на собі після чого витягли його на поверхню.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області